Запах спиртного, неустойчивая походка. Сотрудник любимого бара Ефремова рассказал о его визите в день ДТП

Сотрудник московского паба "Улисс" выступил на суде по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Кирилл Пухов рассказал, что в день аварии, 8 июля, актёр приходил в заведение дважды: между 14 и 16 часами, а затем после восьми вечера.
— От него был запах, неустойчивая походка у него была. Он пришёл один раз за едой и второй раз тоже в 20:30, — говорит Пухов.
Свидетель не видел, на чём Ефремов добирался до бара. После дневного визита он пешком проводил звёздного клиента до его дома. Пухову неизвестно, на чём актёр уехал после вечернего прихода.
Еле стоял на ногах. Свидетельница на суде рассказала, как Ефремова выводили полицейские из машиныАртиста она видела уже лишь после столкновения, в то время как другие очевидцы утверждали, что за рулём внедорожника был именно Ефремов.
Напомним, авария в центре российской столицы с участием пьяного Ефремова произошла поздно вечером 8 июня. Водитель автомобиля, в который влетел внедорожник актёра, скончался тем же вечером в больнице. Спустя пять дней артист записал видеообращение, в котором покаялся за содеянное и попросил прощения у семьи погибшего Сергея Захарова. Физиогномист проанализировала для Лайфа видео и считала скрытые эмоции актёра.