Запах спиртного, неустойчивая походка. Сотрудник любимого бара Ефремова рассказал о его визите в день ДТП

Сотрудник московского паба "Улисс" выступил на суде по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Кирилл Пухов рассказал, что в день аварии, 8 июля, актёр приходил в заведение дважды: между 14 и 16 часами, а затем после восьми вечера.

— От него был запах, неустойчивая походка у него была. Он пришёл один раз за едой и второй раз тоже в 20:30, — говорит Пухов.

Свидетель не видел, на чём Ефремов добирался до бара. После дневного визита он пешком проводил звёздного клиента до его дома. Пухову неизвестно, на чём актёр уехал после вечернего прихода.