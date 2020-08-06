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В суде выступил водитель, которого Ефремов подрезал за 30 секунд до ДТП. Он видел, как актёра вытаскивали с водительского сиденья

После этого артист попросил сигарету и спрашивал, пострадал ли кто-нибудь.

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В суде по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова выступил водитель авто, которого актёр подрезал за полминуты до трагедии. Владислав стал свидетелем столкновения джипа Ефремова с фургоном и, по его словам, видел, как артиста выводили с водительского сиденья.

Первое впечатление: человек за рулём хамски себя вёл. Вылетел хамски, и мне пришлось тормозить. Если бы я сам не применял резкое торможение, то мы могли бы столкнуться, рассказал свидетель об инциденте, участником которого он стал.

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Водителю другого авто пришлось экстренно тормозить, чтобы не столкнуться с джипом артиста.

После этого, буквально через 30 секунд, Ефремов выехал на встречку и столкнулся с грузовиком. Владислав утверждает, что авто актёра разогналось примерно до 80 км/ч. Уже после ДТП мужчина увидел, как артиста с левого переднего сиденья (водительского) выводили два человека.

 У него речь была такая нечёткая... Ефремов пошёл в толпу, был очень сильно пьян и сказал: "Дайте сигаретку"... Он себя вёл так, словно, наверное, ещё не понимал, что произошло. На бордюре он сидел минутки три, — рассказывает свидетель.

Далее Ефремов осмотрел свою машину, развёл руками и спросил, пострадал ли кто-нибудь. При этом к фургону с пострадавшим он не подходил. По словам Владислава, больше в джип артист не садился, а затем его увели сотрудники полиции.

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Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в центре российской столицы произошло 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза установила, что в момент столкновения актёр был пьян, также в его крови и авто нашли следы наркотиков. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

В настоящее время расследование резонансного дела завершено, артисту предъявлено обвинение в окончательной редакции. Накануне в Пресненском суде Москвы состоялось первое заседание по существу. В ходе слушания Ефремов заявил, что не может признать вину, так как ничего из того вечера не помнит. Судья выслушал и показания сотрудника ДПС, который был на месте аварии и слышал, как актёр неоднократно каялся и причитал со словами "Что же я натворил".

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