"Находится в руках шарлатана". Почётный адвокат считает Ефремова жертвой Пашаева

Почётный адвокат России Александр Островский, комментируя стратегию защиты Михаила Ефремова, назвал его жертвой своего коллеги Эльмана Пашаева.
- Если бы он признал вину, то это было бы одним из смягчающих обстоятельств для условного осуждения или получения в качестве наказания колонии поселения, - сказал Островский в эфире НСН.
Юрист отметил, что стратегия защиты только ухудшает отношение к Ефремова. Островский допустил, что у Пашаева есть некое психологическое заболевание.
- Он, как известно, сидел за свою профессиональную деятельность в тюрьме. Его также исключали несколько раз из адвокатских палат, - добавил юрист и выразил мнение, что Ефремов "находится в руках шарлатана".
Автором видеообращения Ефремова оказался адвокат. Пашаев рассказал, зачем оно было нужноСторона защиты продолжает настаивать, что артист не признал свою вину. Её ещё нужно доказать.
Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в центре российской столицы произошло 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза установила, что в момент столкновения актёр был пьян. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. В настоящее время расследование резонансного дела завершено, артисту предъявлено обвинение в окончательной редакции.
Накануне в Пресненском суде состоялось первое слушание дела по существу. В ходе него сотрудник ДПС рассказал, что после аварии Ефремов каялся. Сам актёр заявил, что ничего не помнит, поэтому не может признать вину.