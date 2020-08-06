"Находится в руках шарлатана". Почётный адвокат считает Ефремова жертвой Пашаева

Почётный адвокат России Александр Островский, комментируя стратегию защиты Михаила Ефремова, назвал его жертвой своего коллеги Эльмана Пашаева.

- Если бы он признал вину, то это было бы одним из смягчающих обстоятельств для условного осуждения или получения в качестве наказания колонии поселения, - сказал Островский в эфире НСН.

Юрист отметил, что стратегия защиты только ухудшает отношение к Ефремова. Островский допустил, что у Пашаева есть некое психологическое заболевание.

- Он, как известно, сидел за свою профессиональную деятельность в тюрьме. Его также исключали несколько раз из адвокатских палат, - добавил юрист и выразил мнение, что Ефремов "находится в руках шарлатана".

Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в центре российской столицы произошло 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза установила, что в момент столкновения актёр был пьян. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. В настоящее время расследование резонансного дела завершено, артисту предъявлено обвинение в окончательной редакции.