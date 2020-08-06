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"Если не помнишь — посмотри". Лоза оценил отказ Ефремова от вины в смертельном ДТП

Также он отметил, что обвиняемый сам портит отношение к себе.

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Юрий Лоза. Фото © LIFE / Владимир Суворов

Музыкант Юрий Лоза оценил отказ актёра Михаила Ефремова от признания вины в ДТП, произошедшем в июне в центре Москвы.

По-моему, он сам себе портит отношение к нему. Если было какое-то сочувствие, то оно пропадёт после этих заявлений, — сказал Лоза в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Ничего не помню, поэтому не виновен". В Москве начали судить Ефремова за смертельное ДТП

Сегодня Пресненский суд Москвы приступил к рассмотрению по существу дела актёра Михаила Ефремова. Пока суд напоминает шоу: адвокаты обмениваются колкостями, жена и любовница делят погибшего, а сам актёр косит под дурачка. Из главного сегодня: своей вины он так и не признал, сославшись на забывчивость.

Артист отметил, что если раньше многие пытались защищать Ефремова, то после этих его слов к нему пропадут все остатки хорошего отношения.

Говоришь сначала одно, а потом другое. Ты кто?.. Если не помнишь — посмотри, может, вспомнишь, — посоветовал музыкант Лоза.

Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в центре российской столицы произошло 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза установила, что в момент столкновения актёр был пьян. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. В настоящее время расследование резонансного дела завершено, артисту предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Накануне в Пресненском суде состоялось первое слушание дела по существу. В ходе него сотрудник ДПС рассказал, что после аварии Ефремов каялся. Сам актёр заявил, что ничего не помнит, поэтому не может признать вину.

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