"Если не помнишь — посмотри". Лоза оценил отказ Ефремова от вины в смертельном ДТП

Музыкант Юрий Лоза оценил отказ актёра Михаила Ефремова от признания вины в ДТП, произошедшем в июне в центре Москвы.

— По-моему, он сам себе портит отношение к нему. Если было какое-то сочувствие, то оно пропадёт после этих заявлений, — сказал Лоза в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Артист отметил, что если раньше многие пытались защищать Ефремова, то после этих его слов к нему пропадут все остатки хорошего отношения.

— Говоришь сначала одно, а потом другое. Ты кто?.. Если не помнишь — посмотри, может, вспомнишь, — посоветовал музыкант Лоза.

Напомним, ДТП с Михаилом Ефремовым в центре российской столицы произошло 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза установила, что в момент столкновения актёр был пьян. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. В настоящее время расследование резонансного дела завершено, артисту предъявлено обвинение в окончательной редакции.