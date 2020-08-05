Следующее заседание по делу Ефремова назначено на 6 августа

Михаил Ефремов уезжает из суда. Видео © LIFE

Следующее заседание по делу о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова состоится 6 августа. Сейчас артиста увезли домой, где он отбывает домашний арест.

Сегодня в Пресненском суде состоялось первое слушание по существу дела. Артист уже заявил, что не может признать вину, так как ничего из того вечера не помнит. А вот сотрудники ДПС, которые в тот злополучный вечер работали на месте, рассказали, что актёр тогда признал, что сам был за рулём, а также употреблял алкоголь. Кроме того, он каялся и сокрушался.

Также стало известно, что экспертизы обнаружили в крови Ефремова после аварии не только алкоголь, но и марихуану и кокаин, а в его джипе нашли гашиш и гашишное масло. При этом анализ ДНК подтверждает, что за рулём авто был сам актёр. Согласно выводам прокуратуры, вечером 8 июня Михаил Ефремов превысил скорость на 25 км/ч и потерял контроль над джипом, что и послужило причиной смертельного ДТП.