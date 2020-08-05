В крови Ефремова после ДТП нашли следы марихуаны и кокаина

В крови актёра Михаила Ефремова после ДТП, которое произошло в Москве 8 июня, нашли следы алкоголя, марихуаны и кокаина. Это следует из материалов дела.
А в джипе артиста нашли следы гашиша и гашишного масла. Также на подушке безопасности авто обнаружили ДНК Ефремова, что, по данным следствия, подтверждает: именно он был за рулём автомобиля в момент аварии.
Напомним, сегодня в Пресненском суде проходит первое слушание по существу дела о смертельном ДТП, участником которого стал Михаил Ефремов. Артист уже заявил, что не может признать вину, так как ничего из того вечера не помнит. А вот сотрудники ДПС, которые в тот злополучный вечер работали на месте, рассказали, что актёр тогда признал, что сам был за рулём, а также употреблял алкоголь. Кроме того, он каялся и сокрушался.
Прокурор в суде рассказала, на сколько Ефремов превысил скорость перед авариейПо версии обвинения, артист проявил преступную небрежность.
Также на процессе помимо Ефремова и адвокатов присутствовала сожительница водителя, который погиб в результате аварии. Женщина просила признать её потерпевшей по делу, поскольку она потеряла близкого человека, но суд отказал в этом. В итоге Ирина покинула зал заседаний. Пока в деле четверо потерпевших — два сына погибшего, его вдова и брат.