Адвокат Добровинский громко хрюкнул в ответ Ефремову — видео

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Адвокат потерпевших по делу о пьяном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский громко хрюкнул в ответ на возмущение актёра относительно реплик юриста в свой адрес. Речь идёт о словах Добровинского, что Ефремов якобы похрюкивал на предыдущем судебном заседании.

— Это мой ответ "Спартаку". Он фанат "Спартака". А если бы он болел за ЦСКА, я бы сделал что?! — пошутил юрист во время разговора с журналистами.

Добровинский также рассказал, что всего в деле пять томов материалов, что "совсем немного". Завтра он пообещал показать видео, как Ефремов покидал машину сразу после ДТП.