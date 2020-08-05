Адвокат Добровинский громко хрюкнул в ответ Ефремову — видео

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Адвокат потерпевших по делу о пьяном ДТП с участием Михаила Ефремова Александр Добровинский громко хрюкнул в ответ на возмущение актёра относительно реплик юриста в свой адрес. Речь идёт о словах Добровинского, что Ефремов якобы похрюкивал на предыдущем судебном заседании.
— Это мой ответ "Спартаку". Он фанат "Спартака". А если бы он болел за ЦСКА, я бы сделал что?! — пошутил юрист во время разговора с журналистами.
Добровинский также рассказал, что всего в деле пять томов материалов, что "совсем немного". Завтра он пообещал показать видео, как Ефремов покидал машину сразу после ДТП.
"У меня трое детей, им обидно". Ефремова возмутили слова адвоката про похрюкивания в судеПодсудимый попросил вынести защитнику потерпевших замечание.
Сегодня в Пресненском суде Москвы состоялось первое заседание по существу дела о смертельном ДТП с участием артиста. В ходе слушания Ефремов заявил, что не может признать вину, так как ничего из того вечера не помнит. Судья выслушал и показания сотрудника ДПС, который был на месте аварии и слышал, как актёр неоднократно каялся и причитал со словами "Что же я натворил".