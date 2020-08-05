Ефремов в суде: Как я могу признать вину, когда ничего не помню?

Актёр Михаил Ефремов не признал в суде вину в смертельном ДТП. В суде он заявил, что ничего не помнит о том дне.
— Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню? — заявил артист на заседании.
Напомним, сегодня в Пресненском суде Москвы проходит первое слушание по существу дела о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. На процессе помимо артиста и адвокатов также присутствовала сожительница водителя, который погиб в результате аварии. Женщина просила признать её потерпевшей по делу, поскольку она потеряла близкого человека, но суд отказал в этом. В итоге Ирина покинула зал заседаний. Пока в деле четверо потерпевших. Это два сына погибшего, его вдова и брат.
"Это подарок". Адвокат потерпевших по делу Ефремова приехал в суд на кабриолете за 20 млн рублейЭто не единственный люксовый автомобиль в гараже известного юриста.
ДТП с Михаилом Ефремовым в центре российской столицы произошло 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза установила, что в момент столкновения актёр был пьян. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. В настоящее время расследование резонансного дела завершено, артисту предъявлено обвинение в окончательной редакции.