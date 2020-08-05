Ефремов в суде: Как я могу признать вину, когда ничего не помню?

Актёр Михаил Ефремов не признал в суде вину в смертельном ДТП. В суде он заявил, что ничего не помнит о том дне.

— Как я могу признать свою вину, когда ничего не помню? — заявил артист на заседании.

Напомним, сегодня в Пресненском суде Москвы проходит первое слушание по существу дела о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. На процессе помимо артиста и адвокатов также присутствовала сожительница водителя, который погиб в результате аварии. Женщина просила признать её потерпевшей по делу, поскольку она потеряла близкого человека, но суд отказал в этом. В итоге Ирина покинула зал заседаний. Пока в деле четверо потерпевших. Это два сына погибшего, его вдова и брат.