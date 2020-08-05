"Стыдно должно быть". Суд отказался признать потерпевшей сожительницу водителя, погибшего в аварии с Ефремовым

В Москве сегодня Пресненский районный суд отказался признавать потерпевшей сожительницу водителя, который погиб в результате автомобильной аварии с участием Михаила Ефремова.

— Стыдно должно быть! — заявила на это Ирина Стерхова и покинула зал заседаний.

В суде Ирина пыталась доказать, что жила с Захаровым долгое время. Она предоставила в том числе документы о том, что оплачивала похороны, а также свидетельства соседей. Адвокат Ефремова в свою очередь попросил запросить у неё фото, которые могли бы подтвердить, что они много лет были вместе в гражданством браке с погибшим в аварии.

Покинув зал, Стерхова отказалась комментировать эту ситуацию. Она плакала и говорила: "Я не могу!"

Пока в деле четверо потерпевших. Это два сына погибшего, его вдова и брат.