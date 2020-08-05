"Стыдно должно быть". Суд отказался признать потерпевшей сожительницу водителя, погибшего в аварии с Ефремовым

В Москве сегодня Пресненский районный суд отказался признавать потерпевшей сожительницу водителя, который погиб в результате автомобильной аварии с участием Михаила Ефремова.
— Стыдно должно быть! — заявила на это Ирина Стерхова и покинула зал заседаний.
В суде Ирина пыталась доказать, что жила с Захаровым долгое время. Она предоставила в том числе документы о том, что оплачивала похороны, а также свидетельства соседей. Адвокат Ефремова в свою очередь попросил запросить у неё фото, которые могли бы подтвердить, что они много лет были вместе в гражданством браке с погибшим в аварии.
Компенсацию не предлагал, показания не даёт. Адвокат рассказала, какую позицию занял ЕфремовЗащита потерпевшей стороны подготовила гражданские иски к артисту.
Покинув зал, Стерхова отказалась комментировать эту ситуацию. Она плакала и говорила: "Я не могу!"
Пока в деле четверо потерпевших. Это два сына погибшего, его вдова и брат.
ДТП с Михаилом Ефремовым
Напомним, авария в центре российской столицы с участием пьяного Михаила Ефремова произошла поздно вечером 8 июня. Водитель автомобиля, в который влетел внедорожник актёра, скончался в больнице. Теперь артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. На время следствия суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца. В рамках расследования возбуждено дело о сбыте наркотиков. Их нашли в крови актёра.