"Это подарок". Адвокат потерпевших по делу Ефремова приехал в суд на кабриолете за 20 млн рублей

Александр Добровинский, адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, подъехал сегодня к залу суда на кабриолете Aston Martin за 20 миллионов рублей. В прошлый раз на заседание он приехал на Rolls-Royce, который оценивается в 32 миллиона рублей.
Кабриолет "простой русский адвокат", как сам себя называл Добровинский, получил в подарок от благодарного клиента. В салоне автомобиля даже есть именная гравировка. Журналисты также заметили у защитника сумку от Louis Vuitton. Примечательно, что с семьёй погибшего в ДТП Сергея Захарова адвокат работает бесплатно.
На адвокатов по делу о ДТП с Ефремовым возбудили дисциплинарные дела за нарушение этикиПашаев и Добровинский публично сообщали сведения, которые являются адвокатской тайной.
— Я приехал на своём автомобиле. Этот Aston Martin признавался несколько раз одной из самых красивых машин Европы. Это подарок. Мне клиент сделал когда-то подарок. Там на подголовнике инициалы владельца и внизу на коврике "Aston Martin для адвоката Добровинского", — рассказал адвокат журналистам.
ДТП с Михаилом Ефремовым в центре российской столицы произошло 8 июня. Второй участник аварии, Сергей Захаров, скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза установила, что в момент столкновения актёр был пьян. Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. В настоящее время расследование резонансного дела завершено, артисту предъявлено обвинение в окончательной редакции.