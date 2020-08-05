"Это подарок". Адвокат потерпевших по делу Ефремова приехал в суд на кабриолете за 20 млн рублей

Александр Добровинский, адвокат семьи Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, подъехал сегодня к залу суда на кабриолете Aston Martin за 20 миллионов рублей. В прошлый раз на заседание он приехал на Rolls-Royce, который оценивается в 32 миллиона рублей.

Кабриолет "простой русский адвокат", как сам себя называл Добровинский, получил в подарок от благодарного клиента. В салоне автомобиля даже есть именная гравировка. Журналисты также заметили у защитника сумку от Louis Vuitton. Примечательно, что с семьёй погибшего в ДТП Сергея Захарова адвокат работает бесплатно.

— Я приехал на своём автомобиле. Этот Aston Martin признавался несколько раз одной из самых красивых машин Европы. Это подарок. Мне клиент сделал когда-то подарок. Там на подголовнике инициалы владельца и внизу на коврике "Aston Martin для адвоката Добровинского", — рассказал адвокат журналистам.