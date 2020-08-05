Ефремова увезли на первое заседание по делу о смертельном ДТП — видео

Актёра Михаила Ефремова увезли из дома, где он отбывает домашний арест, в Пресненский суд Москвы, где состоится первое слушание по существу дела о смертельном ДТП.

Адвокат назвал сценарии, при которых могут оправдать Ефремова Он уверяет, что при более детальном изучении обстоятельств ДТП "можно вытянуть что-то ещё".

Напомним, 8 июня в Москве Михаил Ефремов за рулём джипа пересёк двойную сплошную и врезался в фургон. Водитель ВАЗа скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза показала, что в момент аварии в крови актёра были алкоголь и наркотики. Теперь Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, суд отправил его под домашний арест на два месяца, позже срок продлили до 22 января. Первое заседание по существу дела артиста назначено Пресненским судом на 5 августа.