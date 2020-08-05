"У меня трое детей, им обидно". Ефремова возмутили слова адвоката про похрюкивания в суде

Во время очередного судебного заседания по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, в котором обвиняется Михаил Ефремов, артист обратился к суду с требованием наказать адвоката потерпевших Александра Добровинского за его реплики в адрес актёра. В частности за слова о том, что Ефремов якобы похрюкивал на предыдущем судебном заседании. Артист заверил, что в произошедшем больше беспокоится за своих детей, чем за себя.
— Хотел бы обратить внимание суда на инсинуации и оскорбления в отношении меня Александра Добровинского. На прошлом заседании он заявил, что я якобы похрюкивал. Так как я болельщик "Спартака", мне это в общем-то не обидно. Но прошу вынести адвокату замечание. У меня трое несовершеннолетних детей, их дразнят, им обидно, — заявил Михаил Ефремов.
В защиту артиста в суде выступил и его адвокат Эльман Пашаев, назвав произошедшее недопустимым.
— Я прихожу домой к подзащитному, а мне дети говорят: "Почему папу свиньей назвали?" Это просто недопустимо! Пусть он сказал это не в зале заседаний, а возле суда, но это показали по телевизору. Дети смотрят! — возмутился адвокат.
"Сидел и похрюкивал". Адвокат семьи погибшего оценил поведение Ефремова в судеСегодня началось предварительное слушание по делу о смертельном ДТП с участием актёра.
Напомним, авария в центре российской столицы с участием пьяного Михаила Ефремова произошла поздно вечером 8 июня. Водитель автомобиля, в который влетел внедорожник актёра, скончался в больнице. Теперь артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. На время следствия суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца. В рамках расследования возбуждено дело о сбыте наркотиков. Их нашли в крови актёра.