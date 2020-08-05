"У меня трое детей, им обидно". Ефремова возмутили слова адвоката про похрюкивания в суде

Во время очередного судебного заседания по делу о смертельном ДТП в центре Москвы, в котором обвиняется Михаил Ефремов, артист обратился к суду с требованием наказать адвоката потерпевших Александра Добровинского за его реплики в адрес актёра. В частности за слова о том, что Ефремов якобы похрюкивал на предыдущем судебном заседании. Артист заверил, что в произошедшем больше беспокоится за своих детей, чем за себя.

— Хотел бы обратить внимание суда на инсинуации и оскорбления в отношении меня Александра Добровинского. На прошлом заседании он заявил, что я якобы похрюкивал. Так как я болельщик "Спартака", мне это в общем-то не обидно. Но прошу вынести адвокату замечание. У меня трое несовершеннолетних детей, их дразнят, им обидно, — заявил Михаил Ефремов.

В защиту артиста в суде выступил и его адвокат Эльман Пашаев, назвав произошедшее недопустимым.

— Я прихожу домой к подзащитному, а мне дети говорят: "Почему папу свиньей назвали?" Это просто недопустимо! Пусть он сказал это не в зале заседаний, а возле суда, но это показали по телевизору. Дети смотрят! — возмутился адвокат.