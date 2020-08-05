Сотрудник ДПС: После аварии Ефремов каялся

В суде по делу о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова выступил свидетель аварии — сотрудник ДПС, который в тот вечер патрулировал Садовое кольцо.

— Каялся, говорил: "Что же я наделал, что натворил? Я виноват. Зачем я напился?", — вспомнил он. При этом сотрудник ДПС находится рядом с артистом в течение шести часов и неоднократно слышал эти слова.

Инспектор также подтвердил, что Ефремов тогда на месте признал, что сам был за рулём, а также употреблял алкоголь.

При этом сегодня в Пресненском суде, где проходит первое слушание по существу дела о смертельном ДТП, Ефремов уже заявил, что не может признать вину, так как ничего из того вечера не помнит. Также артист запамятовал, как сотрудники ДПС возили его на медицинское освидетельствование.