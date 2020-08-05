Сотрудник ДПС: После аварии Ефремов каялся

В суде по делу о смертельном ДТП с участием актёра Михаила Ефремова выступил свидетель аварии — сотрудник ДПС, который в тот вечер патрулировал Садовое кольцо.
— Каялся, говорил: "Что же я наделал, что натворил? Я виноват. Зачем я напился?", — вспомнил он. При этом сотрудник ДПС находится рядом с артистом в течение шести часов и неоднократно слышал эти слова.
Адвокат Ефремова обвинил потерпевших в фальсификации доказательств по делу о ДТППо версии Пашаева, сторона обвинения намерена привлечь нескольких лжесвидетелей, якобы видевших артиста за рулём в момент и сразу после страшной аварии.
Инспектор также подтвердил, что Ефремов тогда на месте признал, что сам был за рулём, а также употреблял алкоголь.
При этом сегодня в Пресненском суде, где проходит первое слушание по существу дела о смертельном ДТП, Ефремов уже заявил, что не может признать вину, так как ничего из того вечера не помнит. Также артист запамятовал, как сотрудники ДПС возили его на медицинское освидетельствование.
Более одной промилле. Оформлявший смертельное ДТП инспектор подтвердил опьянение у ЕфремоваСотрудник полиции рассказал в суде, что артист прошёл экспресс-тест всего через несколько минут после столкновения.
Также на процессе помимо артиста и адвокатов присутствовала сожительница водителя, который погиб в результате аварии. Женщина просила признать её потерпевшей по делу, поскольку она потеряла близкого человека, но суд отказал в этом. В итоге Ирина покинула зал заседаний. Пока в деле четверо потерпевших. Это два сына погибшего, его вдова и брат.