Прокурор в суде рассказала, на сколько Ефремов превысил скорость перед аварией

Актёр Михаил Ефремов вечером 8 июня превысил скорость на 25 км/ч и потерял контроль над автомобилем, что и послужило причиной смертельного ДТП в центре Москвы. Версию обвинения огласила прокурор в Пресненском суде.

— Ефремов, находясь за рулём, проявил преступную небрежность, не предвидел возможность наступления общественно опасных последствий, превысил установленный лимит скорости на 25 километров, двигаясь со скоростью 85 километров в час , — уточнила она.

Лайф публикует маршрут джипа Ефремова до момента ДТП — видео Незадолго до происшествия актёр чуть не стал участником другого столкновения.

Ранее на заседании выступил сам Михаил Ефремов. Он отказывается признать вину и настаивает, что ничего не помнит о трагической ночи. К суду обратилась также сожительница погибшего в ДТП Сергея Захарова. Ирина Стерхова просила о статусе потерпевшей, а после отказа покинула зал со слезами на глазах.