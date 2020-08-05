Адвокат Ефремова обвинил потерпевших в фальсификации доказательств по делу о ДТП

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что располагает данными о фальсификации доказательств представителями родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала Пресненского суда Москвы, где идёт процесс по делу.
— Мной получена достоверная информация о фальсификации доказательств представителями потерпевших. В частности, о том, что они собираются привлечь к суду не допрошенного на следствии свидетеля, — сказал юрист.
Пашаев также получил сведения о том, что сторона потерпевших собирается привлечь нескольких лжесвидетелей, якобы видевших Ефремова за рулём машины в момент и сразу после аварии.
Ефремова увезли на первое заседание по делу о смертельном ДТП — видеоАдвокат артиста тоже прибыл в суд.
Напомним, 8 июня в Москве Михаил Ефремов за рулём джипа пересёк двойную сплошную и врезался в фургон. Водитель ВАЗа скончался в больнице от полученных травм. Экспертиза показала, что в момент аварии в крови актёра были алкоголь и наркотики. Теперь Ефремову грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет, суд отправил его под домашний арест на два месяца, позже срок продлили до 22 января.