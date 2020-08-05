Адвокат Ефремова обвинил потерпевших в фальсификации доказательств по делу о ДТП

Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что располагает данными о фальсификации доказательств представителями родственников погибшего в ДТП Сергея Захарова. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из зала Пресненского суда Москвы, где идёт процесс по делу.

— Мной получена достоверная информация о фальсификации доказательств представителями потерпевших. В частности, о том, что они собираются привлечь к суду не допрошенного на следствии свидетеля, — сказал юрист.

Пашаев также получил сведения о том, что сторона потерпевших собирается привлечь нескольких лжесвидетелей, якобы видевших Ефремова за рулём машины в момент и сразу после аварии.