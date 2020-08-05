Более одной промилле. Оформлявший смертельное ДТП инспектор подтвердил опьянение у Ефремова

Во время смертельного ДТП в центре Москвы, в котором погиб Сергей Захаров, за рулём внедорожника, спровоцировавшего аварию, находился именно актёр Михаил Ефремов. Такие показания в суде дал инспектор ГИБДД Александр Козлов, который одним из первых прибыл на место происшествия.
Свидетель-полицейский пояснил, что приехал на место ДТП примерно через две минуты после столкновения, так как нёс дежурство с коллегой неподалёку. Сразу два очевидца столкновения сообщили ему, что за рулём внедорожника находился артист.
— Очевидцы сообщили мне после прибытия на место о том, что Ефремов был за рулём, позже я увидел это на видеозаписях. У Ефремова были признаки алкогольного опьянения, я его отстранил, — отметил Козлов.
Инспектор рассказал, что Ефремов согласился пройти экспресс-тест на алкоголь. Прибор показал примерно 1,05 промилле, что говорило об алкогольном опьянении у актёра. После этого Ефремов был направлен на медосвидетельствование.
— Водитель другой машины сразу после аварии был жив, но пообщаться с ним не удалось из-за его состояния. Он был зажат, для его извлечения вызвали МЧС, — добавил сотрудник ДПС.
"У меня трое детей, им обидно". Ефремова возмутили слова адвоката про похрюкивания в судеПодсудимый попросил вынести защитнику потерпевших замечание.
Напомним, авария в центре российской столицы с участием пьяного Михаила Ефремова произошла поздно вечером 8 июня. Видео с городских камер показало, что авто артиста пролетело двойную сплошную и врезалось в фургон. Водитель автомобиля, в который влетел внедорожник актёра, скончался в больнице. Теперь артисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет. На время следствия суд отправил Ефремова под домашний арест на два месяца. В рамках расследования возбуждено дело о сбыте наркотиков. Их нашли в крови актёра.