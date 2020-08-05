Более одной промилле. Оформлявший смертельное ДТП инспектор подтвердил опьянение у Ефремова

Во время смертельного ДТП в центре Москвы, в котором погиб Сергей Захаров, за рулём внедорожника, спровоцировавшего аварию, находился именно актёр Михаил Ефремов. Такие показания в суде дал инспектор ГИБДД Александр Козлов, который одним из первых прибыл на место происшествия.

Свидетель-полицейский пояснил, что приехал на место ДТП примерно через две минуты после столкновения, так как нёс дежурство с коллегой неподалёку. Сразу два очевидца столкновения сообщили ему, что за рулём внедорожника находился артист.

— Очевидцы сообщили мне после прибытия на место о том, что Ефремов был за рулём, позже я увидел это на видеозаписях. У Ефремова были признаки алкогольного опьянения, я его отстранил, — отметил Козлов.

Инспектор рассказал, что Ефремов согласился пройти экспресс-тест на алкоголь. Прибор показал примерно 1,05 промилле, что говорило об алкогольном опьянении у актёра. После этого Ефремов был направлен на медосвидетельствование.

— Водитель другой машины сразу после аварии был жив, но пообщаться с ним не удалось из-за его состояния. Он был зажат, для его извлечения вызвали МЧС, — добавил сотрудник ДПС.