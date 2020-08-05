Адвокат Ефремова объяснил, почему актёр открыто пользовался телефоном в суде

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил журналистам, почему актёр открыто пользовался телефоном на заседании суда. Защитник заверил, что Ефремов не пользовался Интернетом, а якобы просто изучал фотографии и показания свидетелей по уголовному делу.

— У него там фотографии и документы. Больше ничего нет. Даже если хотите понять: по закону ему не запрещено пользоваться. Но он этим не занимается. Он сидит и читает показания свидетелей, которые давали, — сказал Пашаев.