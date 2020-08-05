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Адвокат Ефремова объяснил, почему актёр открыто пользовался телефоном в суде

Условия домашнего ареста не позволяют артисту посещать Интернет.

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Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев объяснил журналистам, почему актёр открыто пользовался телефоном на заседании суда. Защитник заверил, что Ефремов не пользовался Интернетом, а якобы просто изучал фотографии и показания свидетелей по уголовному делу.

У него там фотографии и документы. Больше ничего нет. Даже если хотите понять: по закону ему не запрещено пользоваться. Но он этим не занимается. Он сидит и читает показания свидетелей, которые давали, — сказал Пашаев.

Ефремов в суде: Как я могу признать вину, когда ничего не помню?

Сегодня в Пресненском суде проходит первое слушание по существу дела о ДТП.

Напомним, сегодня в Пресненском суде Москвы проходит первое слушание по существу дела о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. На процессе помимо артиста и адвокатов также присутствовала сожительница водителя, который погиб в результате аварии. Женщина просила признать её потерпевшей по делу, поскольку она потеряла близкого человека, но суд отказал в этом. В итоге Ирина покинула зал заседаний. Пока в деле четверо потерпевших. Это два сына погибшего, его вдова и брат.

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