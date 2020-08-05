Новая версия от фанаток Ефремова: Его джипом управляли из космоса через 5G

Фанатка Ефремова: Его джипом управляли из космоса через 5G

Пока адвокат Михаила Ефремова защищает свою экзотическую версию событий на заседании в Пресненском суде Москвы, его фанатки по-своему продолжают убеждать журналистов и общественность, что заслуженный артист не виновен. Новый день — новая безумная версия. На этот раз одна из поклонниц таланта актёра рассказала, что его джипом управляли из космоса через 5G.

Москвичка Лидия Седова рассказывает, что десять тысяч Jeep Grand Cherokee попали под отзыв в России с 2012 года из-за проблем с коробкой передач. По крайней мере, об этом женщина вычитала в Интернете.

— Если машину отзывает компания-производитель, она отключает её от системы GPS. Это значит, что к машине можно подключиться с любого компьютера и поиграть в игру. <...> Сейчас у нас такие 5G установлены вышки, которые позволяют это делать через каждые 500 метров, — рассуждает она.

К слову, это уже не первая "сенсация", которую выдали поклонницы артиста, традиционно собираясь перед зданием суда в день заседаний. Ранее они поведали о том, что некто намеренно накачал Ефремова наркотиками и в бессознательном состоянии посадил за руль. Звучали версии о том, что авария была подстроена спецслужбами, а недавно одна из фанаток заявила, что погибший по вине актёра водитель Сергей Захаров на самом деле жив и даже заходил в "Одноклассники".