Москва предложила Нидерландам ввести налоги на дивиденды из России

Минфин РФ направил Нидерландам, как и ранее Кипру, предложение отменить льготы по дивидендам, которые выплачиваются из России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию ведомства.

Российская сторона предложила ввести ставку налога на дивиденды в размере 15%. Для этого нужно пересмотреть действующее Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН).

Прежде такие же запросы были направлены на Кипр, в Мальту и Люксембург. Если эти четыре страны не согласятся на предложенные условия, Россия может разорвать с ними налоговые соглашения.