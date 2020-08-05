Москва предложила Нидерландам ввести налоги на дивиденды из России

Минфин РФ направил Нидерландам, как и ранее Кипру, предложение отменить льготы по дивидендам, которые выплачиваются из России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на информацию ведомства.
Российская сторона предложила ввести ставку налога на дивиденды в размере 15%. Для этого нужно пересмотреть действующее Соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН).
Россия расторгает соглашение с Кипром о двойном налогообложенииМинфин РФ считает нереализуемыми предложения республики при внесении изменений в документ.
Прежде такие же запросы были направлены на Кипр, в Мальту и Люксембург. Если эти четыре страны не согласятся на предложенные условия, Россия может разорвать с ними налоговые соглашения.
Напомним, обложить налогом в 15% дивиденды, которые уходят офшорным акционерам российских компаний, предложил президент России Владимир Путин в видеообращении к гражданам России в конце марта.