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В Москве при входе в театры, концертные залы и цирки будут измерять температуру

Гостям с подозрением на коронавирус посоветуют обратиться к врачу.

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Фото © Pixabay

В Москве посетителям театров, цирков и концертных залов начнут на входе измерять температуру. Людей с признаками ОРВИ допускать на мероприятие не станут, говорится в приказе главы столичного Департамента культуры Александра Кибовского.

Обеспечить вход в здания, строения, сооружения на территории организации посетителей только после контроля температуры тела с помощью тепловизора или бесконтактного термометра и визуального осмотра, — говорится в документе.

При температуре выше 37 градусов и кашле, насморке и других визуальных симптомах респираторных заболеваний гостей впускать в здание будет запрещено. Посетителям с подозрением на коронавирус станут советовать обратиться к врачу.

Россияне смогут сходить на концерт или в театр только в маске

С такими рекомендациями выступил Роспотребнадзор.

Ранее сообщалось, что залы разрешат заполнять только наполовину. При улучшении ситуации с коронавирусом долю зрителей увеличат.

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