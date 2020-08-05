В Москве при входе в театры, концертные залы и цирки будут измерять температуру

В Москве посетителям театров, цирков и концертных залов начнут на входе измерять температуру. Людей с признаками ОРВИ допускать на мероприятие не станут, говорится в приказе главы столичного Департамента культуры Александра Кибовского.

— Обеспечить вход в здания, строения, сооружения на территории организации посетителей только после контроля температуры тела с помощью тепловизора или бесконтактного термометра и визуального осмотра, — говорится в документе.

При температуре выше 37 градусов и кашле, насморке и других визуальных симптомах респираторных заболеваний гостей впускать в здание будет запрещено. Посетителям с подозрением на коронавирус станут советовать обратиться к врачу.