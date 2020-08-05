Растерзали на глазах у детей. Лайф узнал подробности гибели ребёнка в вольере с медведями

Жуткая трагедия в сочинском Дагомысе, где два медведя загрызли 11-летнего мальчика, обрастает новыми страшными подробностями. Как стало известно Лайфу, хищники растерзали ребёнка на глазах у двух девочек.

По их словам, мальчик погиб на территории конной школы, где он прогуливался вместе с двумя подругами 14 и 15 лет. Медведи появились там более 20 лет назад. Их нашли ещё детёнышами охотники. Вольер с хищниками представляет из себя клетку, расположенную внутри другой клетки.

В первую проник мальчик, думая, что зверям его не достать сквозь вторые решётки. Но хищники его схватили. Охваченные ужасом девочки наблюдали за жуткой картиной. В шоке одна из школьниц позвонила матери и рассказала о происходящем. Женщина вызвала скорую, оставила родителям мальчика сообщение через старшую по подъезду и сама примчалась на место.