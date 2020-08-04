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"На дно пошёл". На Байкале туристы с лодки расстреляли медведя в упор

Природоохранная прокуратура уже ищет охотников.

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Видео © VK

На Байкале туристы в упор расстреляли бурого медведя и сняли чудовищную расправу на видео. Свидетельство своей бесчеловечной жестокости гости тайги опубликовали затем в соцсетях.

Судя по описанию под видео с убийством хищника, происходила расправа в Чивыркуйском заливе. Мужчины в моторной лодке плыли вдоль берега, когда в воду запрыгнул косолапый и начал плыть в их сторону. Зверь отчаянно грёб лапами и рычал на гостей. Охотники не стали предпринимать попыток оторваться от медведя, а наоборот — подпустили его ближе. После этого один из них выстрелил в хозяина тайги в упор.

Он ещё агрессивный... На дно пошёл. Всё, хватит с него?! — вопрошает один из пассажиров лодки и наблюдает за тем, как косолапого утягивает под воду.

Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура и Забайкальский национальный парк уже разбираются в обстоятельствах убийства животного.

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