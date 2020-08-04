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В деле Ивана Голунова не нашли заказчиков

Следствие полагает, что подбросить наркотики решили сами полицейские.

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Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Александр Авилов

В Следственном комитете РФ решили, что в деле о подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову нет заказчиков. Об этом сообщил адвокат одного из обвиняемых — Игоря Ляховца. По мнению защитника, следствие не пыталось установить заказчиков.

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В случае удовлетворения иска деньги журналист пожертвует на благотворительность.

Более того, по версии СК, оперативные сотрудники подбросили журналисту наркотики, чтобы повысить служебные показатели, получить благодарности и поощрения. Мы с такой позицией не согласны, считаем дело Ляховца и других фигурантов сфабрикованным, — приводит ТАСС слова Алексея Коврижкина.

Напомним, 7 июня 2019 года журналист Иван Голунов был задержан за хранение наркотиков. По его собственным словам, запрещённое вещество ему подбросили. Ситуация получила широкую огласку в Интернете и СМИ, в связи с чем через четыре дня молодого человека отпустили из-под домашнего ареста, а расследование было остановлено.

В январе суд арестовал всех фигурантов дела Голунова — пятерых экс-полицейских. По данным следствия, они подбросили журналисту наркотики, которые сами незаконно хранили. Несколько дней назад арест продлили.

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