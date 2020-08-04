Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Число жертв крушения мотодельтаплана в Подмосковье увеличилось до двух

Оказалось, что летательный аппарат привлекли для поиска потерявшегося мужчины.

283

Умер ещё один пострадавший при падении мотодельтаплана в Можайском районе Подмосковья. Таким образом, число жертв крушения летательного аппарата увеличилось до двух.

Погибший. Фото © Соцсети

По данным Mash, владельцем мотодельтаплана является ГУ "Мособлпожспас". С помощью летательного аппарата осматривали местность в поисках потерявшегося мужчины.

В Подмосковье разбился мотодельтаплан. Один человек погиб, второй в больнице

Летательный аппарат упал в районе 97-го километра Минского шоссе.

Ранее гидроцикл на Волге столкнулся с моторной лодкой, происшествие едва не закончилось гибелью его участников.

Выбор редакции

Loading...