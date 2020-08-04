Число жертв крушения мотодельтаплана в Подмосковье увеличилось до двух

Умер ещё один пострадавший при падении мотодельтаплана в Можайском районе Подмосковья. Таким образом, число жертв крушения летательного аппарата увеличилось до двух.

Погибший. Фото © Соцсети

По данным Mash, владельцем мотодельтаплана является ГУ "Мособлпожспас". С помощью летательного аппарата осматривали местность в поисках потерявшегося мужчины.