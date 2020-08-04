Число жертв крушения мотодельтаплана в Подмосковье увеличилось до двух

Умер ещё один пострадавший при падении мотодельтаплана в Можайском районе Подмосковья. Таким образом, число жертв крушения летательного аппарата увеличилось до двух.
Погибший. Фото © Соцсети
По данным Mash, владельцем мотодельтаплана является ГУ "Мособлпожспас". С помощью летательного аппарата осматривали местность в поисках потерявшегося мужчины.
В Подмосковье разбился мотодельтаплан. Один человек погиб, второй в больницеЛетательный аппарат упал в районе 97-го километра Минского шоссе.
Ранее гидроцикл на Волге столкнулся с моторной лодкой, происшествие едва не закончилось гибелью его участников.