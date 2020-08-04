В Италии студент окончил вуз в 96 лет

В Италии 96-летний Джузеппе Патерно с отличием окончил в этом году Университет Палермо. О необычной церемонии вручения диплома сообщили на официальной странице университета в "Фейсбуке".
Старушка тягала штангу вплоть до 104 лет, и сейчас её внешность доказывает, что спорт — это жизньРут Кундсин всю жизнь удивляет общественность. Когда-то она стала одной из первых женщин — профессоров медицины в Гарвардском университете. Теперь же, когда ей 104 года, старушка всё ещё занимается спортом. Да так, что молодёжь может только позавидовать.
— Поздравляем всем академическим сообществом Джузеппе Патерно, выпускника факультета философии и истории, — говорится в сообщении.
Ректор университета рассказал, что за успехами их самого возрастного студента следили все. В итоге Джузеппе Патерно доказал, что "страстью и волей можно добиться любого результата". Ректор также поблагодарил пожилого выпускника за удивительный жизненный пример.
Джузеппе Патерно с семи лет помогал отцу на пивоварне, а во времена Второй мировой войны служил на флоте. В 31 год он получил диплом геодезиста в вечерней школе и устроился в железнодорожную компанию, где проработал 42 года вплоть до пенсии.
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