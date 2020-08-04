В Петербурге кот позавтракал медицинской маской и его пришлось оперировать

В Санкт-Петербурге кота так соблазнила медицинская маска, что он решил ею позавтракать. Четвероногому обжоре от такого "лакомства" стало плохо, а рентген показал причину недомогания. В итоге ветеринарам пришлось срочно прооперировать кота.
— Молодой кот породы "донской сфинкс" утром съел медицинскую маску. Через буквально три часа нашими врачами медицинская маска была успешно извлечена с помощью эндоскопа, — сообщили в пресс-службе Ветеринарной клиники доктора Гиль.
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