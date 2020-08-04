В Петербурге кот позавтракал медицинской маской и его пришлось оперировать

В Санкт-Петербурге кота так соблазнила медицинская маска, что он решил ею позавтракать. Четвероногому обжоре от такого "лакомства" стало плохо, а рентген показал причину недомогания. В итоге ветеринарам пришлось срочно прооперировать кота.