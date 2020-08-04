Троих моряков нашли на необитаемом острове благодаря надписи SOS на песке — видео

Видео © Coast Guard Air Station Barbers Point

Австралийские военные обнаружили трёх моряков, пропавших без вести в Микронезии — на необитаемом острове Пайкелот в Тихом океане. Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны королевства, найти мужчин удалось благодаря гигантской надписи на песке.

Трое приятелей отправились на моторном катере в океан 31 июля и бесследно исчезли. Оказалось, что в судне закончилось топливо и моряки высадились на необитаемом коралловом острове. Пайкелот можно полностью обойти за полчаса — он всего 450 метров в длину и 280 м в ширину. Поискав воду и еду, "робинзоны" соорудили навес от солнца и вывели на песчаном пляже гигантскую надпись SOS. Это в итоге спасло им жизни.

Надпись заметили с военного вертолёта. Горе-путешественникам сбросили еду и воду, а затем отправили за ними микронезийский патрульный корабль. Со слов спасателей, все трое мужчин живы и здоровы.