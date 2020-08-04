Убытки из-за отсутствия туристов в России оценили в огромную сумму

Туристическая индустрия России в этом году из-за пандемии коронавируса недополучила около 500 миллиардов рублей. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в интервью "Аргументам и фактам".
— По итогам прошлого года туризм принёс стране $10,9 миллиарда. Это сопоставимо с доходами от экспорта вооружений, ряда цветных металлов, леса. По нашим оценкам, потери составили около 500 миллиардов рублей, — сказала глава ведомства.
В Ростуризме уточнили условия получения кешбэка за туры по РоссииАкция распространяется и на пакетные туры, и на отдельное проживание, если турист добирается до места самостоятельно.
Ранее Зарина Догузова отмечала, что восстановление отрасли ожидается только к весне следующего года.