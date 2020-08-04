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Убытки из-за отсутствия туристов в России оценили в огромную сумму

Она сопоставима с доходами от экспорта вооружений, ряда цветных металлов, леса.

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Фото © Robin Utrecht / Echoes Wire / Barcroft Media via Getty Images

Туристическая индустрия России в этом году из-за пандемии коронавируса недополучила около 500 миллиардов рублей. Об этом заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в интервью "Аргументам и фактам".

По итогам прошлого года туризм принёс стране $10,9 миллиарда. Это сопоставимо с доходами от экспорта вооружений, ряда цветных металлов, леса. По нашим оценкам, потери составили около 500 миллиардов рублей, — сказала глава ведомства.

В Ростуризме уточнили условия получения кешбэка за туры по России

Акция распространяется и на пакетные туры, и на отдельное проживание, если турист добирается до места самостоятельно.

Ранее Зарина Догузова отмечала, что восстановление отрасли ожидается только к весне следующего года.

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