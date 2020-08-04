"Повезло не проглотить". Жительница Петрозаводска нашла медицинскую иглу в кефире

Жительница Петрозаводска нашла в упаковке кефира от местного производителя медицинскую иглу. Об опасной находке сообщила у себя на странице во "ВКонтакте" её подруга. Женщина задалась вопросом, как такой предмет мог попасть в упаковку.

— Я сомневаюсь, что игла была чиста, сколько всяких болезней передаётся, я думаю, никому объяснять не надо. Итог таков: подруге повезло не проглотить это, ну а пачка кефира и игла ждут проверки, — рассказывает петрозаводчанка на своей странице во "ВКонтакте".

Горожанка исключила версию, что игла могла попасть в магазине. Так как упаковка купленного пакета рвётся, а не открывается крышкой. Она предполагает, что ЧП случилось на производстве. Россиянка отмечает, что страшно представить последствия, если бы подруга не заметила и проглотила опасный предмет.