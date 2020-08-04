Вертолёт Robinson совершил жёсткую посадку на горе Белуха на Алтае

Вертолёт Robinson с пилотом и пассажиром на борту совершил жёсткую посадку на горе Белуха в Республике Алтай. Следователи проводят проверку по факту нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.
— 4 августа около 17 часов по местному времени воздушное судно Robinson совершило жёсткую посадку на горе Белуха. При посадке никто не пострадал, — говорится в сообщении Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.
В Колумбии совершил жёсткую посадку американский самолёт — видеоПосле касания с землёй воздушное судно закружило и развернуло на 180 градусов.
На место выехала следственная группа, устанавливаются обстоятельства происшествия.
А ранее в Мали совершил жёсткую посадку самолёт миссии ООН с российским экипажем. Пострадало шесть человек, при этом никто не получил тяжёлых травм.