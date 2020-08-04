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Вертолёт Robinson совершил жёсткую посадку на горе Белуха на Алтае

На место выехала следственная группа.

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Фото © Wikipedia

Вертолёт Robinson с пилотом и пассажиром на борту совершил жёсткую посадку на горе Белуха в Республике Алтай. Следователи проводят проверку по факту нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

4 августа около 17 часов по местному времени воздушное судно Robinson совершило жёсткую посадку на горе Белуха. При посадке никто не пострадал, — говорится в сообщении Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

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После касания с землёй воздушное судно закружило и развернуло на 180 градусов.

На место выехала следственная группа, устанавливаются обстоятельства происшествия.

А ранее в Мали совершил жёсткую посадку самолёт миссии ООН с российским экипажем. Пострадало шесть человек, при этом никто не получил тяжёлых травм.

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