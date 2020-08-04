Вертолёт Robinson совершил жёсткую посадку на горе Белуха на Алтае

Вертолёт Robinson с пилотом и пассажиром на борту совершил жёсткую посадку на горе Белуха в Республике Алтай. Следователи проводят проверку по факту нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта.

— 4 августа около 17 часов по местному времени воздушное судно Robinson совершило жёсткую посадку на горе Белуха. При посадке никто не пострадал, — говорится в сообщении Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

На место выехала следственная группа, устанавливаются обстоятельства происшествия.