Пенсионера из Кондопоги три года штрафуют из-за двойника из Самары

На протяжении трёх лет пенсионер из Кондопоги Сергей Петров получает извещения от банка, что с его счёта списаны денежные средства на оплату дорожных штрафов. В документах значатся его полные данные и лишь адрес не его — Самара. Пытаясь остановить незаконные списания, мужчина узнал, что у него есть полный тёзка из города на Волге. Самарский Сергей Петров регулярно нарушает правила дорожного движения, однако платить за них приходится жителю Кондопоги.

В 2018 году с пенсионера списали 5500 рублей. В прошлом году сумма штрафов составила 3700 рублей. Пенсионер обращался и в банк, и в карельское и самарское управления ГИБДД, к приставам и даже в суд, однако во всех инстанциях лишь развели руками и советовали обратиться куда-либо ещё. Единственной победой, которую пока удалось одержать пенсионеру, стал возврат денежных средств, списанных в 2018 году. Но его уже ожидает списание ещё 10 тысяч рублей за нарушения своего двойника.

— Спрашивал в карельской ГИБДД, что можно сделать, они только сказали, что у моего тезки ещё штрафов накопилось примерно на 10 тысяч рублей, и если спишут, это вся моя пенсия! С ужасом жду, когда опять придёт СМС. Увидел передачу "Дежурная часть", там у мужчины из Пензы такая же, как у меня, ситуация, вот решил обратиться в СМИ. Ведь это наглость — так поступать с человеком столько лет, — рассказал Сергей журналистам местного портала "Daily Карелия".