В Вологодской области, которая на 73-м месте по уровню заболеваемости в России, возобновили работу кафе и рестораны

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников по итогам консультаций с Роспотребнадзором решил снять ряд дополнительных ограничений, действовавших в регионе из-за коронавирусной инфекции. С сегодняшнего дня на Вологодчине возобновляют работу рестораны, кафе и другие заведения общественного питания. Однако их владельцам и сотрудникам придётся строго следовать рекомендациям Роспотребнадзора. В частности, столики должны быть размещены на расстоянии не менее полутора метров друг от друга, персонал должен работать в масках и не забывать о дезинфекции и проветривании.

В пресс-службе главы региона напомнили, что ряд ограничений по-прежнему остаётся в силе. Например, проведение банкетов и других массовых мероприятий в учреждениях общепита Вологодской области всё ещё не допускается. За нарушение требований Роспотребнадзора предусмотрена административная ответственность.

Видео предоставлено пресс-службой губернатора Вологодской области

— Мы могли бы оставить закрытыми все предприятия, и тогда, возможно, прирост бы уже приблизился к нулю, — заявил на заседании оперативного штаба Олег Кувшинников. — Но это бы крайне негативно сказалось на экономике. При любом снятии ограничений я напоминаю, что маски, дезинфекция, социальная дистанция обязательны. Сейчас я вижу, что снизилось число людей, носящих маски в магазинах и особенно в общественном транспорте. Пожалуйста, будьте ответственными! Сейчас в ряде стран наблюдается ситуация, когда после снятия ограничений приходится к ним возвращаться снова. Не хотелось бы, чтобы эта ситуация повторилась и у нас.

На заседании оперативного штаба также обсудили предстоящий сезон ОРВИ и гриппа. В конце августа – начале сентября активно начнётся вакцинация. Её смогут пройти не менее 60% местных жителей, и на эти цели власти региона готовы выделить дополнительное финансирование.

Отметим, что в Вологодской области с начала эпидемии по сегодняшний день зафиксировано 2488 заболевших, из них 1992 человека (практически 80%) уже выздоровели.