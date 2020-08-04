В Подмосковье разбился мотодельтаплан. Один человек погиб, второй в больнице

В результате крушения мотодельтаплана в Можайском районе Подмосковья погиб один человек. Как сообщил Лайфу источник, ещё один получил различные травмы.
По его словам, летательный аппарат разбился в районе 97-го километра Минского шоссе. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Причины ЧП выясняются.
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