В Подмосковье разбился мотодельтаплан. Один человек погиб, второй в больнице

В результате крушения мотодельтаплана в Можайском районе Подмосковья погиб один человек. Как сообщил Лайфу источник, ещё один получил различные травмы.

По его словам, летательный аппарат разбился в районе 97-го километра Минского шоссе. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб. Причины ЧП выясняются.