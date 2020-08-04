Правительство впервые за 10 лет расширило список стратегически важных лекарств

Перечень стратегически важных лекарств, которые должны производиться в России, расширен с 57 до 215 позиций. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Этот документ ни разу не менялся за последние десять лет. Теперь в список войдут препараты для лечения редких и социально значимых заболеваний. Попали в перечень и лекарства, применяемые для лечения коронавируса: азитромицин, гидроксихлорохин, интерфероны, лопинавир+ритонавир. Также противоопухолевое средство аспарагиназа и препарат для лечения ВИЧ-инфекции ламивудин.

Также в перечне значатся вакцины, применяемые в соответствии с национальным календарём прививок.