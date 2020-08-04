Правительство впервые за 10 лет расширило список стратегически важных лекарств

Перечень стратегически важных лекарств, которые должны производиться в России, расширен с 57 до 215 позиций. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Этот документ ни разу не менялся за последние десять лет. Теперь в список войдут препараты для лечения редких и социально значимых заболеваний. Попали в перечень и лекарства, применяемые для лечения коронавируса: азитромицин, гидроксихлорохин, интерфероны, лопинавир+ритонавир. Также противоопухолевое средство аспарагиназа и препарат для лечения ВИЧ-инфекции ламивудин.
Река из таблеток. Производители показали, как выпускается российское лекарство против коронавирусаМощностей предприятия в Московской области достаточно для изготовления 60 тысяч курсов лечения в месяц.
Также в перечне значатся вакцины, применяемые в соответствии с национальным календарём прививок.
Кроме того, ранее стало известно, что в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2021 год рекомендовано включить препарат нусинерсен ("Спинраза") для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Он является зарубежным и считается самым дорогим в мире.