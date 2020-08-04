Первая в России девушка — машинист локомотива получила диплом и вскоре приступит к работе

Некогда сугубо мужская профессия машиниста железнодорожного транспорта в ближайшем будущем перестанет быть таковой. Московский колледж железнодорожного и городского транспорта подготовил первую девушку — машиниста локомотива. Уже с января 2021 года Софья Дорофеева станет помощником машиниста в моторвагонном депо Лобня на Московской железной дороге.

Как отметили на сайте мэра Москвы, девушка окончила колледж с отличием. Хотя до этого Софья окончила художественную школу, планируя писать картины. Только ещё во время обучения в худшколе основной темой её рисунков была железная дорога и поезда. Так и родилась мечта стать машинистом подвижного состава.

— Будучи абитуриентом, я уже знала, как устроен поезд. Родители, конечно, не хотели, чтобы я училась "мужской" профессии, но я стояла на своём и ещё ни разу не пожалела о своём выборе, — поделилась Софья Дорофеева.

Отметим, что на железнодорожном транспорте также в скором времени ещё несколько девушек приступят к работе в "неженских" профессиях. В частности, Екатерина Левенчук в этом году завершила обучение и стала дипломированным техником. Продолжают обучение по специальности "Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог" Василиса Кузнецова и Анна Орлова.