Новичок "Зенита" похвастался фото с Путиным

Новичок петербургского "Зенита" Деян Ловрен в ответ на вопрос, что связывает его с Россией, показал фото с президентом страны Владимиром Путиным. Снимок он сделал во время чемпионата мира, который в 2018 году прошёл в России. Ведущий поинтересовался, что делает на фотографии хорватский полузащитник Лука Модрич, в ответ спортсмен пошутил, что тот просто влез в кадр. Его интервью опубликовано в аккаунтах клуба в соцсетях.
"В аэропорту встретил медведя". Новичок "Зенита" позвонил Салаху и рассказал о переезде в ПитерДеян Ловрен подшутил над звёздным египетским футболистом.
— В общем, я спросил: "Президент, можно с вами сфотографироваться?" И я был единственным, кто достал телефон, а Лука просто пролез в кадр, — рассказал Ловрен.
Спортсмен в шутку отметил, что, так как Луки на снимке не должно было быть, он каждый раз увеличивает фотографию, чтобы она выглядела так, будто на снимке только он и Путин.
Напомним, 27 июля футбольный клуб "Зенит" объявил о трансфере игрока "Ливерпуля" и сборной Хорватии Деяна Ловрена. По информации иностранных СМИ, сумма трансфера составила 12 миллионов евро.