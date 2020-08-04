Новичок "Зенита" похвастался фото с Путиным

Новичок петербургского "Зенита" Деян Ловрен в ответ на вопрос, что связывает его с Россией, показал фото с президентом страны Владимиром Путиным. Снимок он сделал во время чемпионата мира, который в 2018 году прошёл в России. Ведущий поинтересовался, что делает на фотографии хорватский полузащитник Лука Модрич, в ответ спортсмен пошутил, что тот просто влез в кадр. Его интервью опубликовано в аккаунтах клуба в соцсетях.

— В общем, я спросил: "Президент, можно с вами сфотографироваться?" И я был единственным, кто достал телефон, а Лука просто пролез в кадр, — рассказал Ловрен.

Спортсмен в шутку отметил, что, так как Луки на снимке не должно было быть, он каждый раз увеличивает фотографию, чтобы она выглядела так, будто на снимке только он и Путин.