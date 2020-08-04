Россиянам дали советы, как избежать опасного ультрафиолета. Не любая одежда подойдёт

Летнее солнце может быть опасно не только высокими температурами, но и ультрафиолетовым излучением. Синоптики предупредили об угрозе повышения УФ-индекса в ближайшие дни, особенно в черноморских регионах, а потому иммунолог, терапевт медицинского центра "Атлас" Ирина Ярцева дала рекомендации, как защититься от "опасного солнца".

— Во-первых, нужно следить за временем и не находиться на солнцепёке в период с 11:00 до 15:00. Во-вторых, нужно пользоваться защитными кремами, надевать головные уборы — желательно светлого цвета. Если таких нет, то нужно выбирать шляпу, которая создаст воздушную подушку между волосами и самим головным убором. Одежда не должна быть синтетической — лучше надевать льняную, чтобы была прослойка между тканью и телом. В этом случае лучше регулируется температура. Также очень важно много пить. Это помогает от перегрева, — приводит телеканал "360" слова доктора.

Специалист подчеркнула, что к подбору защитных кремов от солнца надо подходить правильно. Например, средства для защиты кожи с индексом 30 вполне помогут и загореть, и не обгореть. Однако если вы не планируете находиться на солнце долго и целенаправленно загорать, то достаточно будет средства защиты кожи с индексом 15. Кроме того, важно, чтобы средства были в виде кремов или молочка, а не в виде масел.

Людям, у которых много родинок на теле, лучше ограничить время нахождения на открытом солнце, отметила Ирина Ярцева. Загар можно получить и в тени. А пренебрежительное отношение к коже может с возрастом обернуться проблемами со здоровьем.