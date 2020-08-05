В Сочи из-за незапертого вольера медведи загрызли мальчика

В сочинском посёлке Дагомыс два медведя загрызли ребёнка. По данным оперативников, вольер с животными находился на территории одного из коммерческих предприятий. Неподалёку гулял мальчик, который из-за незакрытой калитки внешнего ограждения вольера смог вплотную подойти к клетке с дикими зверями. В этот момент медведи накинулись на мальчика.

Очевидцы происшествия немедленно вызвали скорую помощь. Однако даже оперативный приезд медиков не смог спасти ребёнка. Он получил множественные тяжелейшие раны. По факту гибели мальчика было возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".





— В настоящее время следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего, в том числе правомерности содержания диких животных руководством коммерческой организации, а также соблюдения условий безопасности их содержания, — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.