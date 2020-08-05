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"У меня сегодня сюрприз". Волочкова для оплаты штрафов выставила на продажу купель

По словам артистки, один из поклонников подарил новую, именную.

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Фото © Instagram / Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова выставила на продажу свою ледяную купель, чтобы выплатить штрафы, выписанные ей за нарушение карантинного режима в нижегородском Дивееве.

Только продажа моей именной ледяной купели спасёт эту безнадёжную ситуацию! А вырученные средства пойдут на оплату штрафов, — приводят "Дни.ру" слова Волочковой.

Она отметила, что обожает ледяные купели. Однако с выставленной на продажу ей будет расстаться просто, ведь один из поклонников артистки подарил ей новую.

Фото © Instagram / Анастасия Волочкова

Дорогие друзья, у меня сегодня сюрприз! Очень приятный! Вы знаете мою любовь к ледяной купели! Так вот сегодня один добрый человек решил мне её подарить. Именную АВ. купель! Это правда королевская купель! — написала Волочкова.

"Я не самый богатый человек!" Волочкова отказалась платить штраф за визит в Дивеево

Танцовщица намерена потратить эти деньги на благотворительность, а не спускать "в никуда".

Как сообщал Лайф, 29 июня Волочкова сообщила своим подписчикам в соцсетях, что посетила святые места в районе нижегородского села Дивеево, где расположен православный монастырь, который закрыт на карантин. Артистка раскритиковала власти региона за то, что они "не пускают паломников" в святое место.

Отметим, что при составлении протокола Волочкова попросила записать себя как "приму-балерину всея Руси", но это не спасло её от административной ответственности.

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