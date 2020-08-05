"У меня сегодня сюрприз". Волочкова для оплаты штрафов выставила на продажу купель

Балерина Анастасия Волочкова выставила на продажу свою ледяную купель, чтобы выплатить штрафы, выписанные ей за нарушение карантинного режима в нижегородском Дивееве.

— Только продажа моей именной ледяной купели спасёт эту безнадёжную ситуацию! А вырученные средства пойдут на оплату штрафов, — приводят "Дни.ру" слова Волочковой.

Она отметила, что обожает ледяные купели. Однако с выставленной на продажу ей будет расстаться просто, ведь один из поклонников артистки подарил ей новую.

Фото © Instagram / Анастасия Волочкова

— Дорогие друзья, у меня сегодня сюрприз! Очень приятный! Вы знаете мою любовь к ледяной купели! Так вот сегодня один добрый человек решил мне её подарить. Именную АВ. купель! Это правда королевская купель! — написала Волочкова.

Как сообщал Лайф, 29 июня Волочкова сообщила своим подписчикам в соцсетях, что посетила святые места в районе нижегородского села Дивеево, где расположен православный монастырь, который закрыт на карантин. Артистка раскритиковала власти региона за то, что они "не пускают паломников" в святое место.