Россиянин забил сына до смерти за плохое поведение и сказал, что тот упал с лестницы

Житель подмосковного города Талдом убил собственного сына за плохое поведение, а затем попытался объяснить смерть шестилетнего мальчика несчастным случаем. Подробности жестокой расправы сообщила старший помощник главы ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Она уточнила, что 3 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о гибели в Талдоме ребёнка. Отец утверждал, что сын упал в подъезде с лестницы. Выехавшие на место следователи вскоре обнаружили доказательства избиения ребёнка.

— На теле мальчика сотрудники обнаружили множество травм, а в дальнейшем и судебно-медицинский эксперт подтвердил наличие следов не менее чем от 20 ударных воздействий, многочисленных кровоподтёков, повлёкших развитие травматологического шока, от которого наступила смерть ребёнка, — рассказала Врадий.

Под давление неопровержимых доказательств отец ребёнка рассказал, как всё произошло на самом деле — он избил сына из-за "недовольства его поведением", после чего мальчик умер. Мужчина вину в содеянном признал и раскаялся.