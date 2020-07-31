"Это мой ребёнок". В Благовещенске родители жестоко избили сына за то, что тот украл деньги — видео

В одном из дворов Благовещенска родители избили своего восьмилетнего сына. Видеозапись опубликована в группе "Моя Уфа | Новости" в соцсети "ВКонтакте".

На кадрах видно, что мать держит ребёнка за руку и задаёт вопрос про деньги, которые тот якобы взял. Всё это время мальчик пытается выбраться. Далее к ним подходит отец и с силой бьёт сына в живот.

Соседи пытаются вмешаться в конфликт и угрожают вызовом полиции, но в ответ женщина кричит "вызывай", добавляя, что это "её ребёнок".

В Благовещенской межрайонной прокуратуре Лайфу сообщили, что в отношении родителей возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряжённое с жестоким обращением". Также будет проведена проверка компетентных органов на предмет своевременности мер по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.