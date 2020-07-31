"Это мой ребёнок". В Благовещенске родители жестоко избили сына за то, что тот украл деньги — видео

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В одном из дворов Благовещенска родители избили своего восьмилетнего сына. Видеозапись опубликована в группе "Моя Уфа | Новости" в соцсети "ВКонтакте".
На кадрах видно, что мать держит ребёнка за руку и задаёт вопрос про деньги, которые тот якобы взял. Всё это время мальчик пытается выбраться. Далее к ним подходит отец и с силой бьёт сына в живот.
Соседи пытаются вмешаться в конфликт и угрожают вызовом полиции, но в ответ женщина кричит "вызывай", добавляя, что это "её ребёнок".
"Может, у неё с психикой проблемы". Лайф узнал, за что женщина избила девочку на площадке в ПетербургеМама ребёнка предположила, что у агрессивной участницы инцидента могут быть проблемы с психикой.
В Благовещенской межрайонной прокуратуре Лайфу сообщили, что в отношении родителей возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, сопряжённое с жестоким обращением". Также будет проведена проверка компетентных органов на предмет своевременности мер по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних.
Ранее Лайф сообщал, что на Урале школьница устроила групповое "наказание" для сверстницы.