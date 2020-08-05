За сутки в России выявили 5204 новых случая коронавирусной инфекции

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В России за минувшие сутки выявлено ещё 5204 случая коронавирусной инфекции. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб. Общее их количество достигло 866 627.
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— За последние сутки в России выявлено 5204 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 83 регионах, из них 1342 случая (25,8%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — говорится в сообщении штаба.
Жертвами инфекции за сутки стали 139 человек, а за всё время эпидемии — 14 490. Выздоровело ещё 7555. Общее количество таких россиян выросло до 669 тысяч человек.
Напомним, что на сегодняшний день в мире зафиксировано около 18,5 миллиона выявленных случаев коронавирусной инфекции. Жертвами инфекции стали уже более 700 тысяч человек.