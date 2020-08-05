В Москве ещё 1329 пациентов вылечились от коронавируса

В Москве от коронавируса вылечилось ещё 1329 пациентов. Такую статистику привела заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Число жертв коронавируса в мире превысило 700 тысяч человекЗа всё время пандемии инфекция была подтверждена более чем у 18,5 млн граждан.
— За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело ещё 1329 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 184 969, — отметила Ракова.
Выздоровевшим от коронавируса предлагают сдать плазму крови. Для этого нужно обратиться на горячую линию по номеру 8 (495) 870-45-16, которая работает ежедневно с 9:00 до 19:00.
Ранее министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров заявил, что три российские компании в сентябре приступят к серийному производству вакцины от коронавируса.