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Число жертв коронавируса в мире превысило 700 тысяч человек

За всё время пандемии инфекция была подтверждена более чем у 18,5 млн граждан.

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Фото © ТАСС / EPA / AARON UFUMELI

Количество умерших от коронавирусной инфекции в мире превысило 700 тысяч. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

По состоянию на утро 5 апреля насчитывается 18 540 119 заражённых по всей планете. Общее количество выздоровевших пациентов составляет 11 134 735. Скончалось 700 647 граждан.

На первом месте по количеству умерших находятся США. Там от опасного заболевания скончался 156 801 человек. Далее в списке идут Бразилия (95 819 умерших) и Мексика (48 869).

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