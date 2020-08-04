Рейтинг продуктовых корзин "Пятерочки", "Ашана" и "Перекрестка". Где еда подорожала в июле?

Лайф сравнил цены на набор товаров потребительской корзины в крупных торговых сетях в июне и июле 2020 года и выяснил, что питаться теперь стало дешевле.

Из 12 130 рублей прожиточного минимума 50% должны тратиться на питание человека в месяц. Потребительская корзина состоит из хлеба, картофеля, овощей, фруктов, сахара, кондитерских изделий, соли, мяса, рыбы, молочных продуктов, яиц, масла, чая и специй.

Лайф собрал потребительские корзины из продуктов, которые продаются под собственной торговой маркой ретейлеров. "Пятёрочка" — "Красная цена", "Перекрёсток" — "Просто" и "Маркет", "Ашан" — "Каждый день".

Так, в "Пятёрочке" в июне на потребительскую корзину нужно было потратить минимум 939 рублей, в "Перекрёстке" — 1146 рублей, в "Ашане" — 1064 рубля.

В начале августа мы решили проверить, изменились ли цены спустя месяц.

"Пятёрочка" — 932 рубля

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

В начале августа молодой картофель в "Пятёрочке" подешевел на восемь рублей за килограмм и теперь стоит 29 рублей. Морковь по-прежнему "держится" в цене — 30 рублей, а вот лук подешевел на 16 рублей. Капуста — 22 рубля.

Яблоки стали немного дороже — 99 рублей за килограмм, выросли в цене и бананы — на два рубля.

Молоко "Красная цена" в тетрапаке стоит в начале августа 38 рублей за литр. Подсолнечное масло высшей категории подорожало сразу на восемь рублей, десяток яиц сохранил прежний ценник — 49 рублей, 300 грамм сахарного печенья подорожали — 31 рубль, соль — десять рублей, сахар — 31 рубль, чай стал дешевле на рубль — десять рублей за упаковку.

Самая дешёвая упаковка макарон — по-прежнему 17 рублей, пакетик молотого чёрного перца — семь рублей, а батон подорожал на три рубля.

В "Пятёрочке" снова подорожала гречка: в апреле за килограмм нужно было заплатить 47 рублей, в мае — 55 рублей, в начале июля — 64 рубля, а в первые дни августа — 67 рублей.

Свиная шейка "Рестория" (самое дешёвое мясо из представленных в холодильниках "Пятёрочки") стоит 130 рублей за 400 грамм. В прошлые месяцы мы сравнивали мясо весом 800 грамм, поэтому шейку "умножаем" на два. По-прежнему за 95 рублей можно купить 800 грамм замороженной рыбы путассу.

Сумма всех этих товаров — 932 рубля. По сравнению с началом июня, итоговая цена корзины снизилась на семь рублей. Отметим, что в нашей потребительской корзине нет сливочного масла, творога, сметаны, куриного мяса, цитрусовых и многих других продуктов, поскольку с ними наша покупка стала бы дороже — около 2000 рублей.

"Ашан" — 915 рублей

Фото © ТАСС / Александр Рюмин

В апреле покупать картошку в "Ашане" было выгодно — килограмм стоил около 40 рублей, но уже в мае цены выросли до 60 рублей, а в июне снова снизились — до 30 рублей за килограмм. За июль цена не изменилась. Подешевел лук — сейчас за него придётся заплатить 25 рублей, хотя два месяца назад килограмм стоил 45 рублей, за морковь больше не придётся переплачивать — 30 рублей вместо июньских 50. Капуста — 23 рубля.

Самые дешёвые яблоки — 100 рублей, бананы — 58.

400 грамм самого дешёвого мяса на прилавках "Ашана" и "Атака" стоят 119 рублей, то есть, чтобы сравнить цену с мясом из "Пятёрочки" в прошлых месяцах, нужно стоимость свинины "Ашана" умножать на два — 238 рублей за 800 грамм.

Батон бренда "Каждый день" — 17 рублей, масло подсолнечное — 62 рубля, десяток яиц стал дешевле — 47 рублей, как и макароны — 15 рублей, печенье — 13 рублей. Цена за литр молока за месяц не изменилась — 38 рублей. Перец — шесть рублей, соль — десять рублей, а сахар — 30 рублей. Чай — 15 рублей.

800 грамм замороженной рыбы путассу бренда "Каждый день" подешевели сразу на 74 рубля.

Килограмм гречки в "Ашане" стал дешевле на семь рублей и сейчас стоит 56 рублей.

Итого: на потребительскую корзину нужно потратить 915 рублей, это на 149 рублей меньше, чем в прошлом месяце.

"Перекрёсток" — 1027 рублей

Фото © ТАСС / Сергей Петров

За молодой картошкой нужно идти в "Перекрёсток". Килограмм стоит всего 20 рублей. Это в два раза дешевле, чем месяц назад. И выгоднее, чем в других супермаркетах.

А лук — 40 рублей за килограмм. Морковь — 30 рублей, а капуста — 25 рублей за кочан.

Самые дешёвые яблоки — 100 рублей. Бананы — 58 рублей. Батон "Просто" — 15 рублей, яйца — 53 рубля, макароны — 16 рублей, молоко — 49 рублей, подсолнечное масло — 58 рублей, перец — десять рублей. Самая дешёвая гречка в "Перекрёстке" — 60 рублей за килограмм. Упаковка чёрного чая обойдётся в 17 рублей, а печенье "Просто" — в 29.

В "Перекрёстке" цена за соль осталась такой же, как в мае и июне, — 16 рублей за килограмм, а сахар по-прежнему стоит 31 рубль за килограмм.

Замороженная путассу в "Перекрёстке" расфасована по 600 грамм, за упаковку нужно заплатить 90 рублей. А самое дешёвое мясо на прилавках — свинина: 155 рублей за 400 грамм. То есть цена снизилась на 30 рублей за месяц.

Таким образом, цена за потребительскую корзину из "Перекрёстка" стала выгоднее на 119 рублей и сейчас составляет 1027 рублей.