Доктор Мясников рассказал, как побороть зависимость от лекарств

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что таблетки слишком тесно вошли в нашу жизнь и заняли там нишу куда большую, чем они того заслуживают. Он уверен, корень проблемы в лени. Людям легче выпить "волшебную пилюлю", чем приложить усилие ради собственного здоровья.

— Часто мы лекарством закрываем свою лень. Нам трудно похудеть, нам трудно двигаться — мы принимаем таблетку. Мы не думаем о том, помогает она, не помогает, может, она делает больше вреда, — объяснил врач в эфире телеканала "Россия-1".

Мясников убеждён, что около двух третьих всех медикаментов, которые принимают пациенты, лишние и ненужные. По его мнению, человечество вполне может обойтись без гепатопротекторов, иммуномодуляторов, иммуностимуляторов и противовирусных препаратов.

Телеведущий отметил, что только пациенты с хроническими заболеваниями иногда принимают более четырёх препаратов. Но, по его мнению, даже они могут уменьшить количество лекарств, если начнут вести здоровый образ жизни. Контроль и снижение веса, физическая активность, а также правильное питание — это лучшая альтернатива препаратам, считает врач.