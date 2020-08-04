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Доктор Мясников рассказал, как побороть зависимость от лекарств

Он убеждён, что около двух третьих всех медикаментов, которые принимают пациенты, ненужные.

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Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что таблетки слишком тесно вошли в нашу жизнь и заняли там нишу куда большую, чем они того заслуживают. Он уверен, корень проблемы в лени. Людям легче выпить "волшебную пилюлю", чем приложить усилие ради собственного здоровья.

Часто мы лекарством закрываем свою лень. Нам трудно похудеть, нам трудно двигаться — мы принимаем таблетку. Мы не думаем о том, помогает она, не помогает, может, она делает больше вреда, — объяснил врач в эфире телеканала "Россия-1".

Мясников убеждён, что около двух третьих всех медикаментов, которые принимают пациенты, лишние и ненужные. По его мнению, человечество вполне может обойтись без гепатопротекторов, иммуномодуляторов, иммуностимуляторов и противовирусных препаратов.

Телеведущий отметил, что только пациенты с хроническими заболеваниями иногда принимают более четырёх препаратов. Но, по его мнению, даже они могут уменьшить количество лекарств, если начнут вести здоровый образ жизни. Контроль и снижение веса, физическая активность, а также правильное питание — это лучшая альтернатива препаратам, считает врач.

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