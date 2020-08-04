Эксперт озвучил главную проблему московского монорельса и спрогнозировал его будущее

Московский монорельс можно интегрировать в столичную транспортную систему, однако в нынешнем виде он не является необходимым для города. Такое мнение высказал архитектор-строитель Илья Заливухин, комментируя данные телеграм-каналов о возможном закрытии монорельса.

— Здесь ответ очень простой: любая транспортная система должна быть продумана как единая конструкция. Проблема московского монорельса в том, что он был сделан как одна линия. Стоит попробовать интегрировать его в городскую среду и синхронизировать с наземным транспортом, — заявил Лайфу эксперт. — Сегодня в том виде, в котором есть, он перевозит недостаточное количество народа и попросту не является необходимым для города.

Между тем городские власти уже несколько лет говорят о необходимости реконструкции транспортной системы, а с 2017 года монорельс в связи с падением пассажиропотока работает в "экскурсионном" режиме — составы прибывают раз в 30 минут. Тем не менее собеседник Лайфа выступает за то, чтобы монорельс всё-таки сохранить.

— На такие вещи надо смотреть комплексно, и, если мы увидим подобные планы и будет доказано, что они убыточны и нереализуемы, только тогда можно говорить о ликвидации, — подытожил Заливухин.