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Эксперт озвучил главную проблему московского монорельса и спрогнозировал его будущее

Ранее в телеграм-каналах появилась информация о грядущей ликвидации этого вида общественного транспорта. Но собеседник Лайфа считает, что его всё-таки можно сохранить.

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Фото © Агентство "Москва"

Московский монорельс можно интегрировать в столичную транспортную систему, однако в нынешнем виде он не является необходимым для города. Такое мнение высказал архитектор-строитель Илья Заливухин, комментируя данные телеграм-каналов о возможном закрытии монорельса.

Здесь ответ очень простой: любая транспортная система должна быть продумана как единая конструкция. Проблема московского монорельса в том, что он был сделан как одна линия. Стоит попробовать интегрировать его в городскую среду и синхронизировать с наземным транспортом, — заявил Лайфу эксперт. — Сегодня в том виде, в котором есть, он перевозит недостаточное количество народа и попросту не является необходимым для города.

Gifstory: Как работают монорельсовые стрелки в Японии

Гифка, где показана работа японской монорельсовой дороги в городе Осака, впечатлила пользователей соцсетей и набрала свыше тридцати тысяч лайков и сотни комментариев всего за первые сутки. Небольшое расстояние, которое разделяет два поезда при встрече, и точность расчётов инженеров действительно впечатляют.

Между тем городские власти уже несколько лет говорят о необходимости реконструкции транспортной системы, а с 2017 года монорельс в связи с падением пассажиропотока работает в "экскурсионном" режиме — составы прибывают раз в 30 минут. Тем не менее собеседник Лайфа выступает за то, чтобы монорельс всё-таки сохранить.

На такие вещи надо смотреть комплексно, и, если мы увидим подобные планы и будет доказано, что они убыточны и нереализуемы, только тогда можно говорить о ликвидации, — подытожил Заливухин.

Напомним, что монорельс запустили в Москве как экспериментальный проект ещё в 2004 году. Он состоит из одной-единственной ветки протяженностью 4,7 километра. Маршрут движения проходит в районе Северо-Восточного административного округа, от улицы Сергея Эйзенштейна до станции метро "Тимирязевская".

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