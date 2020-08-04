В Москве более 42 тысяч пассажиров оштрафовали за отсутствие масок и перчаток

Более 42 тысяч пассажиров городского транспорта Москвы оштрафовали за отсутствие средств индивидуальной защиты с момента введения масочно-перчаточного режима. Об этом во вторник рассказал руководитель ГКУ "Организатор перевозок" Владислав Султанов. По его словам, рейды в городском транспорте начали проводить с самого начала действия режима и они продолжаются до сих пор.

— С момента ввода обязательного ношения масок и перчаток оштрафовано более 42 тысяч пассажиров. По требованию санитарных врачей просим обязательно пользоваться ими, когда вы едете в транспорте. Если в вагоне метро или автобусе каждый пассажир будет в маске, то вероятность распространения вирусов будет минимальной — так вы защищаете себя и окружающих, — напомнил Султанов.

Как уже сообщал Лайф, за день рейды охватывают более 100 станций метро, в том числе и вестибюли, а также порядка 3800 средств наземного транспорта. В первую очередь контролёры информируют пассажиров о необходимости использования масок и перчаток в общественном транспорте, а в случае их отсутствия рекомендуют приобрести в кассах метро или вендинговых аппаратах. Главная цель таких проверок — обеспечение безопасности пассажиров в общественном транспорте.