Москвичей предупредили о резком похолодании и "противных осенних дождях"

Хорошая для августа погода надолго не задержится, и уже к середине следующей недели ожидается существенное похолодание до плюс 15 градусов с осенними дождями. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

— В начале следующей недели дневная температура будет на уровне 20 градусов. А вот с середины недели, с 13–14-го числа, дневная температура будет на уровне 15 градусов, — передаёт РИА "Новости" её слова.

Погода будет облачная, из-за этого ночи будут прохладными: 13–15 градусов тепла. Синоптик отметила, что ожидаются "противные осенние дожди".