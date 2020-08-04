Москвичей предупредили о резком похолодании и "противных осенних дождях"

Хорошая для августа погода надолго не задержится, и уже к середине следующей недели ожидается существенное похолодание до плюс 15 градусов с осенними дождями. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
Учёный назвал регионы России, которые могут пострадать от потепления климатаРяд стран, включая Россию, уже начали разрабатывать технологии для решения этой проблемы.
— В начале следующей недели дневная температура будет на уровне 20 градусов. А вот с середины недели, с 13–14-го числа, дневная температура будет на уровне 15 градусов, — передаёт РИА "Новости" её слова.
Погода будет облачная, из-за этого ночи будут прохладными: 13–15 градусов тепла. Синоптик отметила, что ожидаются "противные осенние дожди".
Ранее учёные спрогнозировали изменение климата в ближайшие пять лет.