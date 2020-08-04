Боялась, что он захлебнётся. Семилетняя Даша рассказала Лайфу, как спасала тонущего ребёнка

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Лайф разыскал семью семилетней жительницы Тулы. На отдыхе в Крыму девочка прыгнула в бассейн за тонущим ребёнком и вытащила его из воды. Даша позже призналась родителям, что она очень испугалась за жизнь Арсения.

— Всё это произошло мгновенно: Арсений ехал на самокате, чуть перерулил и упал. Даша, недолго думая, прямо в одежде прыгнула. Так как она хорошо умеет плавать, она ничего не испугалась, она испугалась только за Арсения и быстро оттолкала его к бортику бассейна, — рассказал Лайфу отец Даши Евгений.

Через пару секунд после ЧП он и помог вытащить ребёнка из воды. Сама Даша ничего героического в своём поступке не видит. Девочка подтверждает слова папы, что в тот момент боялась одного — Арсений может утонуть. Говорит, что очень любит плавать. В отличие от девочек своего возраста, ей больше нравится играть в машинки. Куклы её не интересуют.